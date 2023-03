Paolo Castellani condannato per l’omicidio di Elisabetta Molaro.

Nel pomeriggio è arrivata la sentenza: Paolo Castellani è stato condannato a 24 anni di reclusione per l’omicidio della moglie Elisabetta Molaro, avvenuto a Codroipo la notte tra il 14 e il 15 giugno 2022.

A pronunciarsi è stata, oggi 3 marzo, la corte d’Assise di Udine che ha accolto la richiesta del Pm Claudia Finocchiaro che aveva tenuto conto delle attenuanti generiche per il fatto che l’uomo risulta incensurato e per aver collaborato con gli investigatori si dalle prime fasi delle indagini, ma anche delle aggravanti della crudeltà e del vincolo parentale.

Castellani, 45enne ex magazziniere, aveva ucciso la moglie sferrandole 71 coltellate, nella loro casa di via delle Acacie 5, dove abitavano assieme alle due figlie ed era reo confesso. Alla base del delitto, la crisi coniugale (a quanto pare la donna intendeva avviare le pratiche per la separazione) che lui non riusciva ad accettare. Al processo, aveva parlato anche la madre della vittima, Petronilla Beltrame, che aveva raccontato che “Paolo era diventato geloso e aggressivo e negli ultimi due anni il rapporto si era molto incrinato”.