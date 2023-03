Femminicidio di Codroipo, chiesti 24 anni per Paolo Castellani

La procura ha chiesto 24 anni di reclusione per Paolo Castellani.

Ventiquattro anni di reclusione: è questa la richiesta della Procura di Udine per Paolo Castellani per aver ucciso la moglie Elisabetta Molaro con 71 coltellate. L’omicidio è avvenuto la notte tra il 14 e il 15 giugno 2022 nella loro villetta di via della Acacie 5 a Codroipo, dove la coppia viveva con le loro due bambine.

Nel formulare la richiesta per Castellani è stato tenuto conto delle attenuanti generiche per il fatto che l’uomo risulta incensurato e per aver collaborato con gli investigatori si dalle prime fasi delle indagini.

Ieri davanti alla corte d’assise di Udine aveva parlato Petronilla Beltrame, la madre di Elisabetta Molaro che aveva spiegato come l’uomo fosse diventato geloso e aggressivo e negli ultimi due anni il rapporto si era molto incrinato”.