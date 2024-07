Cade nella pozza del torrente e batte la testa, soccorso un ragazzino

Caduto nella pozza del torrente in Val Rosandra.

Alle ore 16.15 circa di oggi, 19 luglio 2024, la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale del comando Vigili del fuoco di Trieste supportata dalla squadra del distaccamento di Muggia, ė intervenuta assieme al personale sanitario e ai volontari del CNSAS, per soccorrere un ragazzino infortunatosi al capo cadendo presso una delle pozze del torrente Rosandra in Val Rosandra nel comune di San Dorligo.

Raggiunto l’infortunato le squadre di soccorso hanno verificato che il giovane era cosciente vigile e in discrete condizioni mediche. Per evitare un lungo trasporto in una zona particolarmente impervia in condizioni climatiche proibitive che avrebbero potuto incidere sulle condizioni dell’infortunato, dopo averlo sistemato in un’apposita barella hanno richiesto l’intervento dell’elicottero sanitario che, una volta raggiunto il target ha recuperato il ragazzo con il verricello e lo ha trasportato all’ospedale.