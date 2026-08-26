Ultimi giorni per la Nuda Veritas di Klimt: Villa Manin saluta il capolavoro con eventi e musica

Ultimi giorni a Villa Manin per ammirare il capolavoro di Klimt, Nuda Veritas.

Ultimi giorni a Villa Manin per ammirare da vicino la “Nuda Veritas” di Gustav Klimt, protagonista della mostra allestita nel Salone Centrale della villa di Passariano di Codroipo. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 6 settembre 2026, quando il celebre dipinto lascerà il Friuli Venezia Giulia per fare ritorno al Theatermuseum di Vienna.



Per accompagnare il pubblico verso la conclusione della mostra, Villa Manin ha preparato un calendario di appuntamenti che unirà arte, musica, natura e iniziative per le famiglie, fino al concerto finale in programma proprio nell’ultima giornata.

L’ultima occasione per vedere Klimt fuori da Vienna

Curata da Cäcilia Bischoff, la mostra ruota attorno a una delle opere più conosciute e simboliche di Klimt. La Nuda Veritas, con la sua forza visiva e il suo messaggio ancora attuale, rappresenta una delle espressioni più significative della modernità artistica europea. Il dipinto è arrivato a Villa Manin grazie alla collaborazione tra l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna.



La permanenza a Passariano assume un significato particolare anche perché, conclusa l’esposizione friulana, l’opera farà definitivamente ritorno nella sua sede viennese. Questi ultimi giorni rappresentano quindi l’ultima opportunità per ammirarla al di fuori del Theatermuseum.

Apertura straordinaria e visita guidata

Il programma degli eventi entra nel vivo già mercoledì 26 agosto, con un’apertura straordinaria di Villa Manin fino alle 20 e una visita guidata serale, per la quale è richiesta la prenotazione.



L’appuntamento coinciderà con la serata musicale estiva organizzata dal bistrot “Al Doge”, nella Barchessa di Ponente, offrendo così ai visitatori la possibilità di abbinare alla visita della mostra anche un momento dedicato alla musica.

Torna “Nel Giardino del Doge Manin”

Il fine settimana conclusivo della mostra coinciderà inoltre con uno degli appuntamenti più attesi di Villa Manin. Sabato 5 e domenica 6 settembre il parco ospiterà infatti la 23esima edizione di “Nel Giardino del Doge Manin”, la rassegna florovivaistica promossa dall’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia.



Saranno presenti circa settanta espositori specializzati, con piante rare e antiche, prodotti dedicati al verde, proposte di artigianato e produzioni della terra. Durante le due giornate saranno organizzati anche laboratori per adulti e bambini, visite guidate, incontri con vivaisti ed esperti e momenti di intrattenimento, trasformando il parco della villa in un grande spazio dedicato alla natura e alla scoperta.

Il saluto finale sulle note di Bach e Michael Jackson

A chiudere simbolicamente l’esperienza dedicata a Klimt sarà la musica. Domenica 6 settembre alle 19, nel Cortile d’Onore di Villa Manin, è in programma il concerto a ingresso libero del pianista e compositore friulano Sebastian Di Bin. Il musicista presenterà “J. S. Bach & Michael Jackson. Un viaggio nel tempo, un intrigante intreccio tra il Barocco e il Pop sulla sola tastiera del pianoforte”, un progetto costruito sull’incontro tra due mondi musicali apparentemente lontanissimi.



Bach e Michael Jackson diventeranno così i due estremi di un percorso attraverso epoche, linguaggi e sensibilità differenti, affidato interamente al pianoforte. Un ultimo appuntamento che accompagnerà il pubblico verso il saluto alla Nuda Veritas e alla mostra che, per alcuni mesi, ha portato a Villa Manin uno dei capolavori più rappresentativi di Gustav Klimt.