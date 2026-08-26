Un incidente stradale, poi l’alcoltest. È così che a Cervignano del Friuli i Carabinieri hanno scoperto che un 46enne della zona si trovava alla guida con un tasso alcolemico di 2,04 grammi per litro. È il dato più alto emerso nei controlli effettuati nelle ultime settimane dai militari della Compagnia di Palmanova, che hanno portato complessivamente a tre denunce per guida in stato di ebbrezza con conseguente ritiro della patente.

Il caso di Cervignano è emerso quando il personale della Stazione dei Carabinieri di Aquileia è intervenuto sul luogo di un incidente stradale per effettuare gli accertamenti.

Gli altri due casi

Un secondo episodio è stato accertato ad Aquileia, dove i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno fermato un 52enne della provincia di Gorizia. Anche in questo caso il controllo ha evidenziato una presenza di alcol ben oltre i limiti consentiti: il tasso rilevato era di 1,65 g/l.

A Manzano, invece, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti nell’ambito dei rilievi per un altro sinistro. Al volante di un furgone, durante l’orario di lavoro, c’era un 46enne straniero residente da tempo nel Pordenonese. L’alcoltest ha rilevato un tasso di 1,43 g/l. Anche per lui è scattata la denuncia.

Controlli rafforzati sulle strade

I tre episodi sono emersi nell’ambito dei numerosi servizi organizzati nelle ultime settimane dalla Compagnia di Palmanova, con pattuglie impegnate sulle strade che collegano i centri della Bassa friulana.

I Carabinieri hanno predisposto posti di controllo e impiegato militari sia in uniforme sia in abiti borghesi, procedendo all’identificazione di decine di persone e veicoli. L’attività punta anche a prevenire i reati predatori e le violazioni al Codice della strada, in un periodo caratterizzato ancora da una significativa presenza di visitatori sul territorio.