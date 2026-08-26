Forza zanzariere e porte, poi entra in casa: denunciato a Palmanova

Ha iniziato dalle zanzariere, poi ha forzato la serratura di una porta e infine il portone scorrevole del garage. Così, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un giovane straniero senza fissa dimora sarebbe riuscito a entrare senza autorizzazione all’interno di un’abitazione a Palmanova. Al termine degli accertamenti, i militari della Stazione locale lo hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria per danneggiamento e violazione di domicilio.

L’episodio è emerso nell’ambito dei controlli effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova nelle ultime settimane. Per il giovane è quindi scattata la denuncia a piede libero.

Cinque persone denunciate ad Aiello

Nella stessa attività di controllo del territorio rientra anche un intervento ad Aiello del Friuli, scattato durante la notte dopo una segnalazione arrivata al 112 da parte di alcuni cittadini. I Carabinieri della Stazione di Aiello hanno controllato cinque persone che si trovavano all’esterno di un bar: due italiani e tre stranieri.

Al termine degli accertamenti, tutti e cinque sono stati denunciati in stato di libertà per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.