La ricostruzione dei carabinieri sui furti avvenuti nella notte in Friuli.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latisana e delle Stazioni di Lignano Sabbiadoro e Palazzolo Stella, all’esito di immediate attività d’indagine e ricerca, hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini stranieri di 21 e 24 anni, ritenuti responsabili di più reati predatori, consumati nel corso della notte del 13 aprile.

In particolare, i due indagati nella medesima notte, hanno preso d’assalto due tabaccherie, a Muzzana del Turgnano e nella frazione Piancada di Palazzolo dello Stella, e una farmacia di Palazzolo dello Stella. In tutti gli episodi, i due giovani, per accedere all’interno dei locali, si sono aperti un varco nelle vetrate esterne utilizzando come ariete i tombini pubblici.

Tre veicoli rubati.

Per spostarsi da un luogo all’altro per commettere i reati, i due hanno rubato, in sequenza, tre veicoli. Prima hanno rubato un’auto a Pozzuolo del Friuli, successivamente un autocarro a Pocenia ed in ultimo uno scooter a Palazzolo dello Stella. Proprio mentre cercavano di allontanarsi a bordo del motociclo, i due uomini sono stati intercettati dalle pattuglie prontamente allertate dalla Centrale Operativa della Compagnia di Latisana.

La fuga e l’arresto.

Dopo un vano e breve tentativo di fuga, i due sono stati fermati e tratti in arresto dai Carabinieri operanti. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Udine, ove resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Nella medesima circostanza è stato identificato anche un terzo complice che è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.