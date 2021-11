La morte della storica barista Miriam Ovan a Colloredo.

A trovarla, purtroppo già esanime, è stata la figlia Barbara. Grande cordoglio in tutto il Friuli Collinare, e non soltanto, per la scomparsa di Miriam Ovan, 74 anni, storica barista.

Fino a pochi mesi fa aveva gestito il “Bar All’Ancora” di Fagagna, prima di ritirarsi per la pensione. Un’esperienza lunga quasi 20 anni e che ha fatto il paio con la conduzione de “Alle vecchie fornaci”, nella medesima località. Il suo carattere affabile l’aveva fatta apprezzare da generazioni di avventori.

La donna abitava a Colloredo di Monte Albano e proprio qui, nel giardino di casa, è stata trovata senza vita. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, ma per Ovan, nonostante il prodigarsi dei sanitari, purtroppo non c’era più nulla da fare.

