Addio a Cristian Sellitto, sconfitto dalla malattia a soli 45 anni

Cristian Sellitto lascia la moglie Anna e i suoi 3 adorati figli.

Le comunità di Cordenons e Aviano piangono la scomparsa di Cristian Sellitto, 45enne che ha lasciato un vuoto indelebile nel cuore di chi lo conosceva. Affetto da una malattia che ha combattuto con grande dignità, Sellitto ha lasciato la moglie Anna e tre meravigliosi figli: Tommaso, Matteo e Greta.

Originario di Cordenons da tempo si era trasferito ad Aviano. Qui, lavorava come cameriere a Piancavallo e, con la stessa passione che impiegava nel servire i clienti, animava le notti come DJ in vari locali della zona, tra cui il Papillon e il Paradise.

Una persona estremamente socievole, solare e, al contempo, riservata. La sua famiglia era al centro della sua vita, e faceva di tutto per assicurarsi che i suoi figli avessero tutto ciò di cui avevano bisogno. Negli ultimi dieci anni, Cristian Sellitto ha dovuto sopportare la scomparsa del fratello Roberto, anch’esso vittima di una malattia, all’età di 46 anni.

A Cordenons, molti ricordano Cristian con una palla da calcio ai piedi. Cresciuto tra le fila dell’AC Cordenons, ha successivamente giocato per l’Adv Cordenons dal 1999 al 2015, dove ha contribuito a vincere due campionati.I funerali di Cristian Sellitto si terranno martedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Villotta di Aviano.