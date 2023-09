Infortuni e un malore sulle montagne del Friuli, 3 persone soccorse

I soccorsi sulle montagne del Friuli.

La stazione di Cave del Predil è intervenuta assieme alla Guardia di Finanza e all’ambulanza su attivazione della Sores in due occasioni questo pomeriggio, prima sul Lussari e poi ai Laghi di Fusine.

Nel primo caso una donna di Klagenfurt di 46anni era scivolata sulla pista sopra Malga Lussari, non distante dalla cappella, fratturandosi una caviglia. È stata raggiunta dai soccorritori, imbarellata caricata sul fuoristrada e condotta a valle in telecabina per essere visitata dai sanitari dell’ambulanza. Ha poi preferito recarsi in ospedale in Austria.

Un cittadino austriaco di 55 anni ha accusato un malore, rimanendo sempre vigile, poco sopra i Laghi di Fusine nel primo tratto di stradina che va al Rifugio Zacchi. È stato trasportato in ambulanza dopo esser stato raggiunto e imbarellato dai soccorritori.

A Rigolato sopra Piani di Vas una donna di Udine di 59 anni è caduta procurandosi una sospetta frattura scendendo dal Rifugio Chiampizzulon verso Piani di Vas in una delle scorciatoie che permettono di tagliare i tornanti della strada. Raggiunta dai nostri soccorritori, da quelli della Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco è stata consegnata all’ambulanza.