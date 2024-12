It’s Christmas Time! CLaire D. in concerto a Zoppola e Cordenons

Doppio appuntamento a Zoppola e Cordenons con il concerto di CLaire D.

Doppio appuntamento con alcuni capolavori musicali a tema natalizio nel Circuito ERT. Sabato 14 dicembre all’Auditorium Comunale di Zoppola e venerdì 20 dicembre all’Auditorium Aldo Moro di Cordenons Chiara Lo Presti, in arte CLaire D., si esibirà nel concerto It’s Christmas Time! accompagnata da una band di cinque musicisti: Alberto Fenos, Marco Baldi, Oscar Varnier, Alberto Ravagnin e Piero Cescut. Entrambe le serate avranno inizio alle 20.45; a Zoppola il concerto fa parte del percorso Altri Linguaggi mentre a Cordenons è presentato fuori abbonamento.

In programma ci sono brani scritti da grandi autori americani che sono stati interpretati dai cantanti più blasonati, da Frank Sinatra ad Aretha Franklin, da Elvis Presley a Nat King Cole, da Rod Stewart ad Al Jarreau sino ad arrivare a Michael Bublè, Celine Dion e Mario Biondi. CLaire D. e la band eseguiranno tutte le hit del Natale, da Let It Snow a White Christmas, passando per Santa Claus is Coming to Town, Holly Jolly Christmas, Santa Baby e Blue Christmas, quest’ultima, poco conosciuta, fu portata al successo da Elvis Presley.

Tutti i brani del concerto hanno una loro storia e ripercorrono le fasi della ripresa economica americana. Si passa così dal Dixieland degli anni Venti e Trenta allo Swing orchestrale degli anni Quaranta e Cinquanta, dal Boogie e Rock n’ Roll degli anni Sessanta al Rock melodico degli anni Settanta per arrivare ai giorni nostri. Arricchito dal racconto della storia di queste canzoni, il concerto diverrà così l’occasione per apprezzare ancor di più la loro qualità ed il loro significato. Grande attenzione è stata posta all’allestimento scenografico con un telo in tulle a separare pubblico e musicisti, dove verranno proiettate le scene che accompagneranno ogni pezzo, contrappuntando l’esibizione con colori ed effetti.

Chiara Lo Presti, cantante, ma anche modella e attrice, di origine siciliana vive a San Vito al Tagliamento da oltre 15 anni. In carriera ha vinto nel 2020 il Premio Mia Martini.