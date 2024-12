Doppio furto in Friuli: ladri a Remanzacco e Campoformido

Doppio furto nelle ultime ore in Friuli, a Remanzacco e a Campoformido. Nel primo caso i ladri hanno colpito lo stabilimento del Forno Rurale, nel secondo un’abitazione privata.

Furto al Forno Rurale di Remanzacco

Il primo episodio è avvenuto a Remanzacco, nella zona industriale di strada Oselin, dove si trova lo stabilimento del Forno Rurale. Nelle prime ore di giovedì 12 dicembre, i malviventi hanno forzato una finestra per introdursi all’interno dello stabile. Una volta dentro, si sono diretti verso la cassaforte, che sono riusciti ad aprire, sottraendo circa mille euro in contanti.

L’accaduto è stato scoperto dal personale del forno all’arrivo sul posto di lavoro e hanno denunciato lil furto carabinieri di Udine Est, ora al lavoro per risalire ai responsabili.

Furto in una casa di Campoformido

Il secondo furto si è verificato a Campoformido, questa volta in un’abitazione di via 4 Novembre. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, tra le 17 e le 22, quando i proprietari erano assenti.

Anche in questo caso, i ladri hanno forzato una porta finestra per entrare. Una volta dentro, hanno trovato e portato via 5 mila euro in contanti e due orologi di valore. Il bottino complessivo è stimato intorno ai 12 mila euro. Il padrone di casa, rientrando, si è accorto del furto e ha immediatamente allertato i carabinieri, che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi.