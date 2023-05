Incidente a Cormons.

Una persona, un uomo di circa 60 anni di età, è stata soccorsa questa mattina per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Cormons, indicativamente di fronte al distretto (ex ospedale), in viale Venezia Giulia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Gradisca d’Isonzo), la persona che era alla guida di un furgone ha perso il controllo e il mezzo è finito contro un muro di recinzione di un’abitazione e un palo di cemento della linea elettrica.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico e per lei è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Gorizia che utilizzando le cesoie e il divaricatore idraulici hanno aperto un varco tra le lamiere della cabina di guida e operando in sinergia con il personale sanitario hanno estratto l’autista del mezzo che poi è stato elitrasportato all’ospedale. L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza del mezzo e di tutta l’area del sinistro.