Nascono i cioccolatini al cabernet, l’idea di un pasticcere friulano

Marco Battistutta ha creato i cioccolatini al cabernet e non solo.

Dove, se non in Friuli, poteva nascere l’idea di cioccolatini con un morbido ripieno di vino? E infatti è nata proprio qui, patria di grandi vini: l’intuizione è di un pasticcere di Cormons che gestisce la Pasticceria Charlotte a Dolegnano di San Giovanni al Natisone che ha pensato di sfruttare il cabernet e il pinot grigio (ma non solo) come ingrediente dei suoi prodotti.

Per preparali, Marco Battistutta (che è anche presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine e già produce il gelato alla ribolla gialla) usa il cioccolato fondente al 60% per evitare che l’amaro copra il gusto del vino e, a quanto pare, i clienti hanno apprezzato questa innovazione. Lui, tra l’altro, la presenterà a Milano in occasione della prossima edizione di “Artigianato in Fiera” che si terrà a dicembre perché l’idea è partita dalla volontà di promuovere il Collio e le bontà della regione.

“Quando le specialità del nostro territorio – è il commento che gli ha dedicato il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga -, incontrano una nuova idea il risultato dimostra l’enorme valore che la nostra regione possiede, e noi vogliamo dare spazio alle novità che rimangono connesse con il nostro territorio! Bravo Marco”.