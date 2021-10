L’incidente nel comune di Corno di Rosazzo.

Veniva giù in bicicletta dal colle di Gramogliano, vicino alla chiesetta di San Giacomo a Noax, nel comune di Corno di Rosazzo. Probabilmente a causa del terreno sconnesso, un ragazzino, da quanto si apprende di nazionalità straniera, ha perso il controllo della sua due ruote, facendo un brutto volo per terra.

Sul posto è arrivata così l’ambulanza e l’elisoccorso del 118. In base alle prime informazioni il ragazzino avrebbe riportato dei brutti traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato al nosocomio di Trieste per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri.

