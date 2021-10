Marchio Io sono Fvg per i viticultori di Corno di Rosazzo.

Il Gruppo viticultori di Corno di Rosazzo ottiene il marchio dorato di “Io Sono Fvg”, riservato ai distributori, in quanto gestore del negozio e del ristorante di villa Nachini sempre a Corno.

La Regione Fvg, infatti, ha deciso di sostenere il settore dell’agroalimentare di qualità valorizzando le imprese e le produzioni del territorio, oltre che certificando un circuito che permetta di informare i consumatori in modo trasparente sull’origine dei prodotti e sulla territorialità. Attraverso questo marchio si stanno dunque selezionando le aziende che hanno deciso di adottare pratiche virtuose di sostenibilità ambientale e che garantiscono la tracciabilità delle materie prime.

Qualità prima di tutto.

“Nelle nostre attività – spiega il presidente del Gruppo viticultori di Corno di Rosazzo, Demis Ermacora – siamo orientati a scegliere aziende che garantiscono l’origine delle materie prime e la qualità delle lavorazioni. Nei mesi scorsi, come gruppo, abbiamo iniziato un progetto che vuole far conoscere le nostre aziende e i vini in tutta Italia attraverso degli incontri di presentazione del territorio, dei processi di lavorazione delle uve, fino ad arrivare alla degustazione ed all’abbinamento con i piatti locali. Grazie a questo marchio saremo ancora più riconoscibili dai consumatori”.

La campagna di promozione del marchio, dopo una prima fase che ha interessato l’area regionale, sarà ora estesa a livello nazionale come rappresentante del brand dell’agroalimentare di qualità del Friuli Venezia Giulia.

(Visited 127 times, 127 visits today)