L’autoemoteca dell’Afds provinciale di Udine alla Pmp Industries di Coseano

Per la prima volta l’autoemoteca dell’Afds provinciale di Udine ha varcato i cancelli dello stabilimento Pmp Industries a Coseano. L’impegno dell’azienda, leader internazionale nelle trasmissioni per mezzi industriali, si amplia a una nuova attività sociale, aggiungendosi alle molte iniziative già sostenute e realizzate nel settore della cultura, dello sport e della scuola.

“Quando i rappresentanti dei donatori di sangue friulani ci hanno chiesto se la loro autoemoteca poteva fare tappa anche nel nostro stabilimento, abbiamo subito accettato con entusiasmo, senza neppure ascoltare i dettagli tecnici – ha commentato il fondatore e presidente di Pmp Industries Luigino Pozzo -. Qui a Coseano lavorano oggi quasi 500 dipendenti, con previsione di salire a 700 entro il 2028. Sono tutte persone di età media molto giovane e, come noi, legate al territorio e ai valori della comunità. Così non è stato neppure difficile raccogliere le adesioni per la donazione. Qualsiasi azienda, a maggior ragione un’industria come Pmp Industries che in oltre trent’anni ha raggiunto una dimensione internazionale, sa bene che il suo successo è determinato anche dal contesto territoriale in cui opera, che deve essere vincente e a questo fine ogni azienda deve dare il suo contributo”.

La mattinata di donazioni a Coseano.

Durante la mattinata sono stati saliti sull’autoemoteca 28 volontari, di cui ben 5 hanno donato per la prima volta. Ad accogliere l’autoemoteca erano presenti anche il responsabile dell’ufficio legale di Pmp Industries e della controllata cinese Alessandro Pozzo e il sindaco di Coseano, appena rieletto, David Asquini.

“La presenza delle nostre due autoemoteche negli stabilimenti industriali è sempre più importante e il numero di aziende partner è in costante crescita – ha commentato il presidente provinciale dell’Afds Roberto Flora, accompagnato dal responsabile organizzativo dei mezzi il vicepresidente Mauro Rosso e dal presidente della Sezione di Coseano Tarcisio Ortis –. Per l’anno in corso sono già state pianificate 40 uscite negli stabilimenti di 10 diverse aziende, che si vanno a sommare a 65 uscite in istituti scolastici superiori e 10 in caserme militare. Un totale di uscite in luoghi professionali, quindi, pari a 115 su un totale di 380 uscite complessive nell’arco del 2024, più di una al giorno, per raggiungere così ogni angolo della nostra provincia e venire incontro ai tempi e alle disponibilità dei lavoratori”.