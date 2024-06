I gattini erano incastrati nel vano motore dell’auto.

Si erano infilati nel vano motore della vettura del loro proprietario parcheggiata nel cortile di casa a Coseano e non riuscivano più ad uscire: è da là che nel primo pomeriggio la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, dopo aver lavorato per circa un’ora sollevando e stabilizzando il veicolo e dopo aver smontato alcune parti meccaniche, ha liberato due gattini per poi riconsegnarli alle cure del loro proprietario.