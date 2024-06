Duemila chilometri viaggiando su catorci, la Carbage Run attraversa il Friuli

La Carbage Run sta attraversando il Friuli.

Strani avvistamenti in questi giorni, lungo le strade del Friuli: auto bizzarre, infatti, sono state notate a Pontebba, ma anche in Alta Val Torre: sono i veicoli che partecipano all’edizione estiva 2024 della Carbage Run.

Ok, non si tratta proprio di mezzi che uno si ferma a guardare per l’eleganza, ma un certo fascino ce l’hanno, se non altro per l’impresa: la gara, infatti, prevede di percorrere 2000 chilometri in cinque giorni a bordo di “catorci”.

Quella che in questi giorni sta passando per il Friuli verso la Slovenia è la corsa tedesca e, per celebrare i 15 anni della manifestazione, attraversa 15 Paesi: partenza dal Belgio poi Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia.

Ovviamente, il succo di questa stravagante corsa non è la velocità né il tempo, ma la creatività, la follia, l’avventura e il divertimento. Per partecipare, le vetture devono avere almeno 20 anni di vita e non costare più di mille euro. Non a caso, il nome deriva dall’unione di “car” (auto) e “garbage” (immondizia”).

Durante il percorso, inoltre, non ci sono servizi di carri attrezzi o soccorso stradale: ognuno deve arrangiarsi come può e con l’aiuto che riesce a trovare. Per ogni tappa gli equipaggi devono anche affrontare delle sfide che servono per accumulare punti per ottenere la vittoria, che vale mille euro per il 1° classificato. Ovviamente, c’è anche un premio originalità che può fruttare 500 euro.