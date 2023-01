La Croazia entra nell’euro, ma è allarme banconote false

Problema euro falsi in Croazia: numerose le truffe.

A pochi giorni dall’entrata nell’eurozona in Croazia è allarme per gli euro falsi che stanno circolando al posto degli originali. Non ancora abituati a riconoscere le banconote autentiche, sono moltissimi gli episodi di truffe ai danni di privati e commercianti croati.

La polizia croata ha messo in guardia i cittadini e ha spiegato che in diversi casi sono state utilizzate addirittura delle banconote sulle quali era scritto “souvenir”, chiedendo la massima attenzione quando si accetta una banconota e, in caso di dubbio, di avvisare immediatamente le autorità.

Secondo le informazioni fornite dalla banca croata sono due le serie di euro attualmente in circolazione. Per evitare le truffe sono anche partite delle campagne per insegnare ai cittadini a riconoscere le banconote autentiche, controllando il materiale, guardando gli euro in controluce e verificando la filigrana.