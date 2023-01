Bruno Bercan è stato per oltre 30 anni ad Aviano.

Il vicebrigadiere Bruno Bercan, sovraintendente presente da oltre 30 anni alla stazione carabinieri di Aviano è in congedo. La sua lunga carriera è iniziata nel 1985 come carabiniere Ausiliario per poi dopo la leva raffermarsi sino a maturare oltre 37 anni di servizio.

Originario di Cordenons, agli inizi della carriera ha prestato servizio in più reparti iniziando dal Battaglione carabinieri di Gorizia ed è poi approdato ad Aviano ove è diventato figura di particolare riferimento per molti cittadini, che lo hanno sempre individuato come carabiniere paziente, umile e ben preparato per la risoluzione delle problematiche non solo operative investigative ma soprattutto finalizzate a dirimere controversie tra privati poiché persona di grande fede religiosa particolarmente attenta alle esigenze del prossimo.

Grazie al suo portamento ed all’impeccabile cura della persona e dell’uniforme, in tutte le cerimonie militari e religiose, anche a livello regionale, ove vi fosse la necessità della costituzione di un picchetto d’onore, è sempre stato chiamato ad indossare la Grande Uniforme Speciale evidenziando il suo intrinseco stile militare e il sentito sentimento di fierezza. Nel corso della carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti: è insignito tra l’altro della Medaglia di Bronzo al Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio.

Dalle parole del vicebrigadiere al momento del suo saluto si è percepita una forte commozione per dover lasciare l’Istituzione che lui ha sempre indicato come “famiglia”. I compagni di lavoro, tutti, lo salutano ringraziandolo e augurandogli ogni bene ma soprattutto di godersi la meritata pensione, magari volando nei cieli del Pordenonese, visto che è un abile pilota di velivoli leggeri, passione che coltiva da moltissimi anni.