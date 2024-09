Due fermati per l’accoltellamento alla discoteca Palmariva.

Un ragazzo di 30 anni è stato accoltellato nelle prime ore di oggi durante una lite scoppiata nel parcheggio antistante la discoteca Palmariva di Portogruaro. Il giovane, di origini straniere ma residente a Portogruaro, è stato ferito al culmine di una discussione degenerata tra tre persone. La vicenda, che si è consumata sotto gli occhi della fidanzata italiana della vittima, ha lasciato tutti sgomenti per la sua apparente banalità.

Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, l’alterco è sfociato in violenza per motivi ancora poco chiari ma considerati futili dagli investigatori. Al momento, il giovane ferito, che è stato immediatamente soccorso, si trova in condizioni gravissime, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Portogruaro, che hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della discoteca per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Due giovani, tra i 20 e i 25 anni, sono stati fermati dalle forze dell’ordine: uno è un militare della base Usaf di Aviano. Al momento, il riserbo sulla vicenda è massimo, e la Procura di Pordenone, competente per il territorio di Portogruaro, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di tentato omicidio.