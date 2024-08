Addio a Franco Crapis, per 38 anni comandante della polizia locale di Porcia

Porcia si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Franco Crapis, figura storica e amata della comunità, venuto a mancare all’età di 79 anni. Per 38 anni, Crapis ha guidato i vigili urbani della cittadina con dedizione e professionalità, divenendo un punto di riferimento per tutti i cittadini.

Franco Crapis, all’anagrafe Francesco, è morto presso l’Hospice di San Vito al Tagliamento, dove era stato ricoverato sabato scorso. Fino ai suoi ultimi istanti, al suo fianco sono rimasti la moglie Anna Iacono e i figli Alessia e Massimo. Crapis lottava contro una malattia diagnosticatagli a novembre, le cui condizioni erano peggiorate nei giorni scorsi.

Calabrese di origine, orfano di padre, Crapis aveva trascorso la sua giovinezza fra collegi in Toscana e nelle Marche, forgiando un carattere temprato e resiliente. Giunse a Pordenone come allievo ufficiale dell’8° Reggimento bersaglieri e nel 1970, quando vinse il concorso per diventare comandante della polizia locale di Porcia, incarico che ha ricoperto con onore fino al 2008, anno del suo pensionamento.