Accusati di aver aggredito un cacciatore alla Sagra dei Osei, assolti due animalisti

Il fatto era accaduto alla Sagra dei Osei nel 2020.

La Sagra dei Osei è ormai da diverso tempo al centro delle tensioni tra animalisti, espositori e cacciatori: era il 6 settembre del 2020 quando, in occasione della 747esima edizione, dei manifestanti contrari all’evento avevano aggredito verbalmente un cacciatore (in quell’occasione anche giudice di gara) che nell’alterco era poi caduto a terra.

Oggi, il tribunale di Pordenone ha assolto Walter Caporale (Animalisti Italiani) e Paolo Mocavero (Centopercentoanimalisti) dall’accusa di molestie perché “il fatto non sussiste”. Al tempo, il Questore di Pordenone aveva disposto per i due animalisti e per un terzo manifestante il foglio di via per tre anni da Sacile.