Rompe la vetrata della panetteria e ruba in cassa, arrestato un 28enne

Arrestato per furto a Morsano al Tagliamento.

Un giovane di 28 anni di origine moldave e residente a Pordenone, è stato arrestato in flagranza di reato per il furto aggravato in una panetteria di Morsano al Tagliamento. L’uomo ha mandato in frantumi la vetrina del negozio e, una volta all’interno, ha rubato 100 euro dal registratore di cassa.

Grazie a una segnalazione dei residenti, i carabinieri sono riusciti a individuare e fermare il giovane a breve distanza dal luogo del reato. Durante la perquisizione personale e domiciliare, oltre alla somma di denaro contante, sono stati rinvenuti un martelletto frangivetro, carte di credito e bancomat risultati essere il bottino di un ulteriore furto compiuto ai danni di un’auto parcheggiata a Pordenone la sera del 3 gennaio.