Pasiano, aggressione al tempio Sikh: indaga la polizia.

Si riaccendono le tensioni al tempio Sikh di Pasiano, che recentemente era stato oggetto di controversie tra un gruppo di fedeli e la direzione dell’associazione. Nel primo pomeriggio di sabato 19 agosto, una coppia è stata attaccata e ferita dopo la preghiera. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare gli autori dell’aggressione.

La vicenda è intricata e potrebbe scaturire dalle tensioni che hanno agitato il tempio nelle settimane precedenti, a partire dal sit-in pacifico durato quasi una settimana, organizzato da decine di manifestanti per protestare contro la sua chiusura. L’associazione Guru Nanak Dev Ji aveva preso la decisione di chiudere temporaneamente il tempio. Solo con l’intervento del questore e l’annuncio di nuove elezioni è stato possibile riaprire il tempio pacificamente.

L’aggressione di sabato potrebbe però complicare ulteriormente la situazione: è successo dopo la preghiera, verso le 14. La coppia, di 37 e 33 anni, era rimasta indietro all’interno del tempio mentre gli altri fedeli erano già usciti. Secondo quanto emerso dalla prima ricostruzione, l’accordo concordato con il questore stabilisce che il tempio possa essere aperto esclusivamente per attività di preghiera. La coppia è stata inseguita fuori dal tempio e aggredita, finendo poi in un fosso, per fortuna senza gravi conseguenze. Le indagini dovranno chiarire i motivi scatenanti dell’aggressione e individuare i responsabili.