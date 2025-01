Tredicenne aggredita e picchiata a Udine: identificate le 4 ragazze

Si tratta di tre minorenni e una maggiorenne.

Sono quattro le ragazze identificate, tre minorenni e una maggiorenne, per il violento pestaggio di sabato nel parcheggio di un centro commerciale alle porte di Udine ai danni di una 13 enne. La giovanissima ha traumi al volto e alla schiena, per i quali è stata formulata una prognosi di cinque giorni. Ora sono in corso le indagini per accertare le singole responsabilità delle ragazze identificate.

Un pestaggio brutale documentato dai video

L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale e da video diffusi sui social network, che hanno agevolato l’identificazione delle quattro ragazze coinvolte: tre minorenni e una maggiorenne. I carabinieri di Udine, con il supporto delle testimonianze raccolte, hanno informato la Procura ordinaria e quella per i minorenni di Trieste.

Tra i testimoni figurano l’amica della vittima, che ha assistito impotente alla scena a causa delle minacce ricevute, e altre persone presenti al momento dell’accaduto. Al centro della vicenda ci sarebbe la gelosia legata alla frequentazione della tredicenne con l’ex fidanzato di una delle aggressori.

Le conseguenze per la vittima e la denuncia della famiglia

Il padre della ragazza ha espresso profonda preoccupazione per l’accaduto, sottolineando come sua figlia, profondamente scossa, ora tema persino di tornare a scuola, aggiungendo che la famiglia si è rivolta immediatamente alle autorità per denunciare l’accaduto. Le quattro ragazze rischiano ora una denuncia per lesioni personali aggravate. Spetterà all’Autorità giudiziaria valutare le loro posizioni e le eventuali responsabilità penali.