Colto da un malore mentre riposa, Alessio muore a 27 anni

E’ stato trovato senza vita dai genitori nella loro casa di Tavagnacco. Alessio Romanelli, 27 anni, è stato colto da un malore improvviso mentre si riposava nella sua camera da letto.

Alessio era il più giovane dei cinque figli della famiglia Romanelli, un ragazzo appassionato di auto e motori, dedito al lavoro nell’officina di riparazioni dell’azienda di famiglia, attiva da oltre trent’anni nel settore edile e industriale.

Quella domenica pomeriggio, Alessio aveva detto alla madre che sarebbe andato a riposare un po’, prima di unirsi agli amici alla Festa d’autunno. Non si è mai più svegliato. La madre Lucia ha trovato il figlio privo di sensi e ha dato immediatamente l’allarme. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per Alessio non c’era più nulla da fare.