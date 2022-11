Maltempo e piogge, diversi allagamenti in Friuli Venezia Giulia

Gli allagamenti in Friuli Venezia Giulia.

Sono diversi gli interventi nella notte a causa del maltempo in Friuli Venezia Giulia che ha causato diversi allagamenti di strade e scantinati di edifici.

Forti piogge si registrano a Pasian di Prato, Gonars, San Giorgio di Nogaro, San Michele al Tagliamento (Ve), Bagnaria Arsa e Udine. A Pasian di Prato e a Gonars i volontari delle squadre comunali di Protezione Civile sono intervenuti per allagamento strade in particolare e scantinati. Tanti i volontari che sono usciti nella notte per monitoraggio territorio.

Allagato il sottopassaggio a San Giorgio di Nogaro.

Molte chiamate anche chiamate da San Giorgio di Nogaro dove, alle 7 di oggi, i volontari della squadra comunale di San Giorgio di Nogaro stanno posizionando la segnaletica di divieto di accesso al sottopassaggio di viale Libertà, dove sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Il sottopassaggio è stato liberato dall’acqua in tempi record dai volontari della squadra comunale di Protezione civile il sottopasso di via Libertà a San Giorgio di Nogaro. Transito di nuovo regolare. I volontari hanno liberato tombini e caditoie.

La situazione a Duino Aurisina.

La squadra comunale dei volontari di Protezione Civile di Duino Aurisina si è attivata questa mattina presto per posizionare le paratie anti mareggiate a protezione dell’abitato del Villaggio del Pescatore.

La situazione a Grado.

Disagi anche a Grado dove la squadra comunale dei volontari di Protezione Civile di Grado monitora la situazione sulla costa a seguito dell’ondata di maltempo. Alle 7.20 è stato raggiunto il livello di allarme di 1,26 metri, con tendenza in aumento.

Permane l’allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di oggi.