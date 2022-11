Giocattoli Disney e Pokemon falsi, maxi sequestro in Friuli

Sono 241mila i giocattoli e pupazzi della Disney e dei Pokemon Sequestrati in Friuli.

I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno sottoposto a sequestro oltre 241.000 giocattoli trasportati a bordo di un automezzo proveniente dall’Est Europa e destinati al mercato italiano, tutti riportanti i marchi Disney e Pokemon contraffatti.

Il sequestro è avvenuto lungo la statale 13 Pontebbana, nel comune di Malborghetto-Valbruna, ad opera delle Fiamme Gialle della Compagnia di Tarvisio che, nel corso del controllo di un veicolo commerciale partito dalla Polonia e apparentemente diretto nel Centro Italia, hanno riscontrato la falsità dei marchi sulla merce trasportata.

L’autista dell’automezzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Udine per aver introdotto in Italia prodotti con falsi marchi Disney e Pokémon, mentre il veicolo utilizzato per il trasporto e i 241.000 giocattoli sono stati sottoposti a sequestro.

I giocattoli sequestrati, destinati ai più piccoli, sono risultati di buona fattura e, dunque, facilmente ingannevoli per il consumatore finale, il quale avrebbe potuto credere nella genuinità degli stessi una volta immessi in commercio nei negozi e nei mercati. L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo attuato dal Comando Provinciale Udine lungo il confine Nord-Orientale tarvisiano, al fine di contrastare i traffici illeciti e la contraffazione, a salvaguardia del tessuto produttivo italiano.