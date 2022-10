Vannia Gava e Sandra Savino nel Governo Meloni

Nel nuovo governo Meloni, ci sono altri due nomi che vengono dal Fvg: si tratta di Vannia Gava e Sandra Savino.

Gava, classe 1974, di Sacile, esponente della Lega, ricoprirà il ruolo di viceministro alla transizione ecologica mentre Savino, triestina e di Forza Italia, sarà sottosegretario all’Economia. La nomine sono state ufficializzate questo pomeriggio, durante una seduta del Consiglio dei Ministri.

“L’incarico di sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in particolare in una contingenza quale quella attuale – ha commentato Savino -, è un ruolo di enorme responsabilità che mi onora e che affronterò con il massimo impegno, mettendo a frutto l’esperienza maturata nella veste di assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e di capogruppo di Forza Italia in commissione Finanze. Adesso, fin da subito, mi metterò al lavoro per affrontare, insieme a tutto il governo, le emergenze che affliggono la nostra economia, a partire dal caro bollette”.

“Premiate la serietà, la coerenza e la competenza della nostra coordinatrice regionale, Sandra Savino – ha commentato il gruppo regionale di Forza Italia -, cui rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro per la nuova, prestigiosa nomina a sottosegretario all’Economia. Siamo sicuri che, una volta ancora, la Savino saprà rivelarsi risorsa preziosa e strategica per il nuovo governo politico di Centrodestra. Non sfugge che si tratta di un ruolo molto delicato e importante. Forza Italia è centrale nel quadro politico e il

Friuli Venezia Giulia assume un ruolo di primo piano a livello

nazionale”.