Vincita del SuperEnalotto in Friuli

La fortuna fa nuovamente tappa in Friuli: nel concorso del 29 ottobre è stato centrato un “5” con una vincita del valore di 39.494,21 euro. La giocata vincente è stata registrata presso la cartoleria di via Roma 35 a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine.

La rincorsa al sei prosegue con il Jackpot da 298,5 milioni di euro in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.