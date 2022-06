Anna Maria Cisint confermata sindaco a Monfalcone

I risultati delle elezioni a Monfalcone.

Anna Maria Cisint, appoggiata dalle liste Lega Fvg Salvini Premier, Progetto Fvg per Monfalcone – Forza Italia Berlusconi con Cisint, Fratelli d’Italia, Cisint per Monfalcone, Noi con l’Italia Cisint Sindaco, Monfalcone Vola Lista civica, è stata confermata al primo turno sindaco del Comune di Monfalcone con 7.500 voti, pari al 72,4 per cento delle schede valide.

Cristiana Morsolin (Officina di ideeali – Progressisti per Monfalcone, Partecipare per Monfalcone, Partito Democratico, Movimento 5 stelle, La Sinistra per Monfalcone), ha ottenuto il 24,09 per cento dei voti (2.496), mentre Francesco Orlando (Verità e libertà assieme VeLA, Territorio e libertà), con il 3,5 per cento dei voti (363).

