Guerra e incertezza senza fine: la guida degli psicologi FVG per non restare schiacciati

Le notizie che arrivano dai fronti di guerra, le tensioni internazionali e le preoccupazioni economiche stanno attraversando le nostre giornate con una continuità che non lascia indifferenti. Anche quando i conflitti sono lontani, il loro eco emotivo entra nelle case, nelle conversazioni e nella capacità di immaginare il futuro. Gli psicologi del Friuli Venezia Giulia osservano come la sensazione di precarietà non sia più un episodio isolato, ma una cornice stabile che accompagna la vita di tutti i giorni, influenzando la concentrazione e la serenità familiare.

Le diverse facce della reazione umana

Di fronte a questo scenario, le persone reagiscono in modi differenti ma profondamente umani. C’è chi vive questi eventi con grande intensità emotiva, vedendo incrinarsi il proprio bisogno di controllo sul mondo esterno; in questi casi l’ansia aumenta e il sonno si fa più leggero.

All’estremo opposto, molti si proteggono attivando un filtro tra sé e gli eventi: un meccanismo di autodifesa che permette di continuare la propria vita senza esserne travolti. Maurizio Sgambati, referente per la comunicazione dell’Ordine regionale, chiarisce la natura di questi vissuti: “Le reazioni emotive delle persone non sono segni di debolezza, ma tentativi naturali di adattamento. La psicologia può offrire strumenti per comprendere ciò che proviamo e per ritrovare un equilibrio, senza sentirsi soli o inadeguati davanti all’incertezza”.

Strategie per ritrovare l’equilibrio interiore

Per non restare schiacciati dal peso dell’incertezza, è possibile adottare alcuni accorgimenti pratici. Risulta fondamentale regolare il ritmo dell’informazione per evitare di essere sommersi dal flusso continuo delle notizie, così come parlare con persone di fiducia per alleggerire il carico delle preoccupazioni.

Dare spazio alle proprie emozioni senza giudicarle aiuta a non trasformarle in un fardello silenzioso. Un’attenzione particolare va rivolta ai più giovani: ascoltare le loro domande e rispondere con parole adeguate alla loro età offre loro un senso di sicurezza necessario in un mondo che appare incerto anche agli occhi degli adulti.

La psicologia come presidio sul territorio

In un territorio come il Friuli Venezia Giulia, che ha saputo storicamente trasformare i momenti difficili in occasioni di solidarietà, la psicologia si conferma un presidio sociale fondamentale. Non si tratta solo di cura individuale, ma di una lettura dei fenomeni collettivi utile a promuovere il benessere nelle scuole e nei luoghi di lavoro.

Eva Pascoli, presidente dell’Ordine FVG, sottolinea l’importanza di questo supporto: “In un periodo in cui tutto sembra incerto, ricordare che le nostre reazioni hanno un senso, e che non siamo soli nel viverle, può essere un primo passo per ritrovare respiro. La presenza degli psicologi vuole essere anche questo: un punto di ascolto, una vicinanza discreta ma solida, un aiuto per attraversare questo tempo fragile senza perdere la capacità di immaginare un futuro possibile”.