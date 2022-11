L’anziano è stato trovato morto in casa a Mels di Colloredo.

Un anziano di circa 80 anni è stato trovato morto nella sua casa di Mels di Colloredo, in via del Verde.

Da qualche giorno non si avevano sue notizie e proprio un vicino di casa che non riusciva a mettersi in contatto con lui ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’è stato nient’altro da fare se non constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri.