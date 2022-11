Pioggia e alta marea a Marina Julia, massima attenzione a Monfalcone

Pioggia e alta marea a Monfalcone: situazione monitorata.

Nella città di Monfalcone sono stati tempestivamente intrapresi dei sopralluoghi per verificare che non ci fossero danni o situazioni di pericolo, a cause delle piogge intense che si sono abbattute sulla città.

“Prestiamo massima attenzione – spiega il sindaco Anna Maria Cisint – perché la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta gialla per la nostra zona, ma nel resto della regione ci sono molti paesi in allerta arancio, per cui monitoriamo costantemente la situazione per prevenire, laddove possibile, eventuali disagi e per intervenire tempestivamente qualora se ne ravvisasse la necessità e nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare anche da noi”.

Dai cittadini di Monfalcone non sono pervenute segnalazione di problemi, ma il comune ha voluto comunque verificare la situazione sul territorio. Le squadre che sin dalle primo ore di questa mattina sono al lavoro sulle strade cittadine proseguiranno l’ispezione per tutta la giornata.

“Non sono state registrate criticità – continua il primo cittadino – a dimostrazione del fatto che gli interventi continui di pulizia e manutenzione delle oltre settemila caditoie presenti in città e le pulizie straordinarie delle strade, effettuate all’occorrenza così come previsto dal “Piano Foglie”, sono stati efficaci e fondamentali per scongiurare gli allagamenti”.

Dopo le forti piogge della notte scorsa e di questa mattina, l’acqua si è alzata fino a raggiungere la scalinata di accesso alla spiaggia. Immediatamente sono iniziate le operazioni di pulizia e rimozione delle ramaglie arrivate in spiaggia, nonché delle passerelle di proprietà del Comune. Dai primi interventi non emergono problemi alle idrovore presenti ungo il canale, che continuano a funzionare regolarmente.

Come programmato dal “Piano foglie”, appena le condizioni meteo miglioreranno, si provvederà ad effettuare un nuovo intervento di pulizia straordinaria di strade, marciapiedi, piste ciclabili e accessi alle caditoie.