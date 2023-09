Anziano trovato a terra senza sensi vicino alla bici, probabile un malore

L’uomo è stato trasportato in volo all’ospedale.

Un uomo di 93 anni è stato soccorso, nel primissimo pomeriggio di oggi, dal personale medico infermieristico, dopo che è stato trovato a terra vicino alla sua bici, lungo la ciclabile Alpe Adria, sotto una galleria, nel territorio comunale di Pontebba.

È stato trovato da alcuni passanti a terra, senza sensi. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un’ambulanza e l’elisoccorso.

L’uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.