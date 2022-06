Collegamenti autobus nella destra Tagliamento

Il Friuli occidentale può contare su 493 mila chilometri

all’anno in più di servizi di trasporto pubblico locale sul proprio

territorio.

È il dato emerso oggi dalla IV Commissione, nelle parole dell’assessore

regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti che, nel

rispondere ad un’interrogazione, ha confermato che c’è “attenzione

dell’amministrazione regionale all’attrattività e alla diffusione dei

servizi di Tpl sul territorio regionale, al fine di spostare domanda di

mobilità dal trasporto privato“.

“In esito alla gara del Tpl per l’intero bacino regionale, i servizi

programmati nel pordenonese o di diretta relazione con il territorio della

destra Tagliamento sono aumentati di circa 493 mila chilometri all’anno, con un incremento maggiore rispetto a tutte le altre realtà regionali sia sul

trasporto urbano che sull’extraurbano. In termini complessivi il 7 per cento

di incremento dei servizi rispetto al contesto precedente al nuovo

affidamento. – ha sottolineato l’assessore – Sono stati realizzati inoltre negli ultimi anni, o sono in corso, numerosi interventi di ammodernamento all’interno dei centri intermodali regionali presenti nel territorio pordenonese, tra cui Sacile, Maniago, la stessa Pordenone e San Vito al Tagliamento“.

(Visited 55 times, 55 visits today)