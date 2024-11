I lavori per sistemare il bancomat dell’ufficio postale inizieranno sabato.

Anche se dalle prime informazioni i ladri non sono riusciti a portare via nulla, sono ingenti i danni al bancomat dell’ufficio postale di Amaro assaltato nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre.

A seguito del tentato furto infatti, Poste Italiane ha comunicato la chiusura temporanea dell’ufficio postale di via Roma. A partire da sabato 9 novembre e per l’intera durata dei lavori, di cui al momento non è possibile quantificare l’entità, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Amaro per le operazioni non in circolarità (come, ad esempio, ritiro di raccomandate inesitate e ritiro della pensione in contanti) la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato allestito nell’ufficio postale di Tolmezzo, via Carnia Libera 1944, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.