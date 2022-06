I prezzo della benzina in Slovenia.

Primo giorno di aumenti del prezzo di benzina e diesel in Slovenia. Come annunciato da oggi cresce il costo alla pompa con il distributore di Venco che nei giorni scorsi era stato preso d’assalto dai tanti friulani che ne hanno approfittato per un ultimo pieno prima dei rincari.

Oggi al distributore di Venco il prezzo per un litro di benzina è di 1,755 euro mentre il diesel costa 1.848. Il nuovo sistema pensato dal premier sloveno prevedrà una libertà di prezzi per le pompe sulle autostrade, mentre per quelle poste in città o sulle statali, saranno regolamentati dei margini di guadagno sotto il controllo dello Stato.

In Friuli Venezia Giulia intanto il prezzo della benzina continua a salire e proprio nei giorni scorsi il Codacons ha presentato un nuovo esposto all’Autorità per la concorrenza e alle 4 Procure della nostra regione chiedendo di aprire una indagine sulla nuova ondata di aumenti dei prezzi dei carburanti.

