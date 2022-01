Il preoccupante aumento dei procedimenti che riguardano i minori in Fvg

In aumento i procedimenti a tutela di minori in Friuli Venezia Giulia.

“In merito ai processi i dati del Friuli Venezia Giulia sono in linea con la media nazionale per quanto riguarda lo svolgimento delle cause nei tre gradi di giudizio, con una percentuale fisiologica di prescrizioni. Conforta inoltre che non siano stati registrati episodi di allarme per infiltrazioni criminali di stampo associativo mafioso sul nostro territorio”.



Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, a margine dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2022. In un quadro tutto sommato positivo un dato desta però preoccupazione ed è quello che riguarda l’aumento presso il Tribunale per i minorenni dei procedimenti a tutela di minori, passati da 1.425 a 1762.

“È un campanello d’allarme molto forte e che interpella le istituzioni e i protagonisti della formazione”, ha evidenziato Pizzimenti, commentando quanto reso noto dal procuratore generale della Corte d’Appello di Trieste, Dario Grohmann.

