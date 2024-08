Autoarticolato prende fuoco lungo l’autostrada A34 Gorizia-Villesse

Incendio nel primo pomeriggio lungo l’A34, all’altezza dell’uscita di Villesse

Momenti di paura, nel primo pomeriggio, lungo l’autostrada A34 Gorizia-Villesse. Poco dopo le 14, infatti, è scattato l’allarme per l’incendio che ha coinvolto un autoarticolato con rimorchio che trasportava sacchi di cemento.

Il rogo è scoppiato all’altezza dell’uscita di Villesse. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Gorizia con una squadra e un’autobotte della sede centrale.

L’autista è riuscito a fermare l’autoarticolato e a staccare la motrice dal rimorchio incendiato. I pompieri, quindi, hanno domato nell’arco di pochi minuti le fiamme che avvolgevano il mezzo pesante e hanno provveduto alla messa in sicurezza del camion e dell’area.

Ancora da accertare le cause del rogo che, fortunatamente, non ha coinvolto persone o altri veicoli. Per la durata delle operazioni, il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico con uscita obbligatoria a Gradisca d’Isonzo. Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale del concessionario autostradale.