Incendio nella tarda mattinata a Mereto di Tomba. Tre persone coinvolte

Tre persone sono state trasportate in ospedale per aver inalato fumo in seguito a un incendio scoppiato, poco prima delle 12.30, a Mereto di Tomba.

Il rogo ha interessato il garage di una villetta. Dopo la chiamata al 112, i Vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con una squadra, supportata dall’autobotte e dall’autoscala giunte dalla sede centrale del comando friulano. Sul posto anche le forze dell’ordine e il personale sanitario, che ha soccorso le tre persone che si trovavano in casa.

I pompieri sono riusciti ad avere ragione delle fiamme, che stavano interessando anche una moto parcheggiata nella rimessa, prima che si propagassero all’esterno della struttura e alla vicina abitazione. Ancora in fase di accertamento le cause.