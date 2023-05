Sale sull’autobus impugnando un paio di forbici: fermata dai carabinieri

Questa mattina, l’autista dell’autobus di linea 37 in transito da Piazza Goldoni a Trieste, ha notato a bordo del mezzo una donna, in evidente stato di agitazione, che impugnava un paio di forbici di grosse dimensioni.

Preoccupato per un eventuale degenerare della situazione, è sceso dal mezzo riuscendo a fermare una pattuglia dei carabinieri di passaggio nella zona, richiedendo il loro intervento. I militari sono saliti quindi sull’autobus e, fatti scendere gli altri passeggeri, si sono avvicinati alla donna e tentano di dialogare con lei.

Sulle prime la stessa non si è dimostrata collaborativa, fingendo di non accorgersi dei carabinieri che comunque senza veemenza, sono riusciti a disarmarla. La donna è stata quindi condotta fuori dall’autobus e di qui presso la Stazione Carabinieri di Barcola per i dovuti atti.