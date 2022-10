L’incidente all’altezza dello svincolo di Fontanafredda

Incidente nel primo pomeriggio sulla A 28, all’altezza dello svincolo di Fontanafredda: il conducente di una autocisterna che trasporta alimentari ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale.

Il fatto è avvenuto attorno alle 14 (in direzione Portogruaro). Dopo la chiamata di allerta, la Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg ha inviato sul posto l’equipaggio di una ambulanza ed è stato allertato anche l’elicottero sanitario vista la dinamica importante dell’incidente. Il conducente, un uomo, è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza, in codice giallo per la tempestiva verifica di traumi post incidente. Non è stato necessario l’intervento dell’elicottero. Sul posto anche i vigili del fuoco.