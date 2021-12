La fake news diffusa dai no vax in Friuli.

Hanno diffuso nome, cognome, luogo di provenienza e foto di una bambina data per morta a causa del vaccino, ma era una fake news architettata, a quanto pare, da un gruppo di no vax. A denunciare l’accaduto è stato Marcello Del Zotto, sindaco di Sesto al Reghera, provincia di Pordenone dalla quale si diceva provenire la presunta bambina.

“Ho appreso che sui social media sta circolando una notizia ormai “virale” ma priva di qualsiasi fondamento, relativa ad una bambina, residente nel nostro comune, che sarebbe deceduta a seguito di inoculazione del vaccino contro il COVID-19”, ha scritto in una nota pubblica Del Zotto. Il primo cittadino specifica che la minore non è iscritta all’Anagrafe della popolazione residente e nessuno degli uffici la conosce. Del Zotto continua poi che il Comune si dissocia dalla bufala diffusa negli ambienti no vax: “Falsa notizia, particolarmente sgradevole, perché riguarda un bambino associato ad uno dei temi più delicati del difficile periodo che tutti stiamo vivendo”.

Richiesta l’indagine.

La vicenda non si concluderà così e l’azione temeraria sul web non resterà impunita. Come spiega il sindaco infatti la volontà del Comune è andarci fino in fondo. L’amministrazione infatti “si riserva ogni azione nei confronti degli autori e di chiunque dovesse danneggiare l’immagine del nostro Comune”. Nel frattempo è stata già fatta segnalazione ai carabinieri di Cordovado e alla polizia postale, sarà quindi aperta un’indagine specifica per scoprire gli autori della fake news.

