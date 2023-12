L’auto si chiude e il bambino resta bloccato: liberato dai vigili del fuoco

Rimasto chiuso in auto, il bambino è stato liberato dai vigili del fuoco.

Momenti di apprensione ieri pomeriggio per una mamma a Gemona quando uno dei suoi figli si è ritrovato bloccato all’interno dell’auto. Mentre la madre si voltava per far salire uno dei suoi figli nell’automobile, le porte si sono chiuse automaticamente, bloccando il secondo bambino all’interno, le chiavi rimaste nell’abitacolo.

Immediatamente, la madre ha lanciato l’allarme, chiamando i vigili del fuoco per chiedere soccorso. La prontezza di riflessi e la tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco hanno e risolto la situazione in pochi istanti. I vigili del fuoco sono giunti sul posto rapidamente, adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza del bambino intrappolato all’interno dell’auto. I vigili del fuoco hanno quindi aperto senza alcun rischio per il piccolo.