Dal Friuli frico e pestat alla conquista di Napoli

Frico e pestat tra i protagonisti del Villaggio contadino di Natale a Napoli.

Ci sono anche il frico e il pestat al Villaggio contadino di Natale a Napoli, l’evento organizzato da Coldiretti in piazza Municipio da giovedì 7 a sabato 9 dicembre. “Occasione per toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana – commenta il presidente di Coldiretti Fvg Martin Figelj –, tra le aziende e i loro prodotti, con le specialità Made in Italy“.



Tra le cento aziende del mercato Campagna Amica, fa sapere la responsabile regionale Vanessa Orlando, saranno presenti in rappresentanza del Friuli Venezia Giulia La Sisile di Graziano Zanello (Talmassons) con formaggi bio e In Cortile di Stefano Calligaris (Palmanova) con salumi. La particolarità è che le due aziende porteranno a Napoli il frico e il pestat, due prodotti di punta della tradizione locale. Il pestat, insieme al fomaggio çuç di mont e al vino ucelùt, sarà pure presente nell’esposizione della biodiversità agroalimentare Made in Italy.