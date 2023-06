Bambino di 10 anni investito a Tarvisio: trasportato in volo all’ospedale

Bambino investito lungo la ex provinciale a Camporosso di Tarvisio.

Un bambino di 10 anni è stato soccorso dai sanitari questa mattina a Camporosso , nel territorio del Comune di Tarvisio, dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava. E’ successo lungo la ex provinciale, nel tratto che prende il nome di via Valcanale, indicativamente all’altezza del pubblico esercizio Spartiacque, all’incrocio con la statale.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un‘ambulanza proveniente da Chiusaforte e l’elisoccorso. Il bambino è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie, stabile e cosciente. Sul posto anche i carabinieri.