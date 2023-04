Bisarca finisce nel fossato e si ribalta, ferito il conducente

L’incidente a Rive d’Arcano.

Un uomo è stato soccorso nel primissimo pomeriggio di oggi dal personale medico infermieristico dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale accaduto a Rive d’Arcano, frazione Rivotta, in via Fagagna. Era alla guida di una bisarca quando ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato su un fianco, in un fossato a bordo strada.

L’uomo è riuscito a uscire da solo dalla cabina di guida. Le persone che lo hanno visto in grave difficoltà hanno chiamato i soccorsi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un‘ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Udine.

L’uomo, che è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico. Per lui è stato disposto il trasporto in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo.